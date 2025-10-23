الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الإسرائيلي: مشروع فرض السيادة على الضفة كان لعبة داخلية ولم تقدمه الحكومة ولم تشارك في التصويت عليه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإعلام الصهيوني يكشف خلافات تعرقل تمويل عودة المستوطنين وإعمار الشمال

      الإعلام الصهيوني يكشف خلافات تعرقل تمويل عودة المستوطنين وإعمار الشمال

      تزامناً مع الاعتداءات الصهيونية على البقاع جولة لرئيس لجنة الميكانيزم الجديد على الرؤساء الثلاثة

      تزامناً مع الاعتداءات الصهيونية على البقاع جولة لرئيس لجنة الميكانيزم الجديد على الرؤساء الثلاثة

      حماس: الاحتلال يواصل التعتيم الإعلامي لإخفاء جرائمه في غزة

      حماس: الاحتلال يواصل التعتيم الإعلامي لإخفاء جرائمه في غزة