سلام: الحكومة لن تألو جهداً على الصعيد الدبلوماسي للتوصل إلى الحلول المنشودة مع المبعوثين الدوليين والعمل على إعادة البناء والإعمار في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي