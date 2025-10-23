الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:27
    سلام: لن نسمح بالافتراء أو بالتضليل على مسار النهج البناء الذي تتبعه الحكومة المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي المستمر في خرقه للسيادة اللبنانية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس: سياسة ترامب هي أن “إسرائيل” لن تضم الضفة الغربية

      مصادر محلية فلسطينية: وصول دفعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية والهواتف وقطع الصيانة إلى وسط قطاع غزة فجر اليوم

      الطيران المعادي نفذ غارات على السلسلتين الشرقية والغربية

