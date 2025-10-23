الخميس   
    مصادر فلسطينية: شهيد بقصف من مسيرة للاحتلال على بلدة بني سهيلاً شرقي مدينة خانيونس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      يوميات معركة أولي البأس.. اليوم الحادي والثلاثون

      الرئيس عون: نعلق آمالا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات غير المقبولة 

      خلاف بين مستوطنات الشمال وحكومة الاحتلال حول تأخر الإعمار

