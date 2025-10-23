الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 10:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي نتيجة المجاعة وانهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بين السرعة والصحة.. ماذا يفعل الميكروويف بمكونات طعامك؟

      بين السرعة والصحة.. ماذا يفعل الميكروويف بمكونات طعامك؟

      زيلنسكي: نحتاج إلى مزيد من الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار

      زيلنسكي: نحتاج إلى مزيد من الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار

      رئيسة المفوضية الأوروبية: نواصل الضغط على روسيا ونستهدف قطاع الغاز قلب اقتصادها الحربي

      رئيسة المفوضية الأوروبية: نواصل الضغط على روسيا ونستهدف قطاع الغاز قلب اقتصادها الحربي