الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:30
    روبيو : تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تُشكّل تهديدًا لاتفاق السلام في غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الأمريكي روبيو : دول من خارج الشرق الأوسط مستعدة للمساهمة في قوة دولية لغزة

      قوات الاحتلال تعتقل الشابين معتز دغلس وكريم السنكل خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي الجامعة في مدينة الخليل ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية

