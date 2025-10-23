الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:30
    وزير الخارجية الأمريكي روبيو : دول من خارج الشرق الأوسط مستعدة للمساهمة في قوة دولية لغزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روبيو : تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تُشكّل تهديدًا لاتفاق السلام في غزة

      قوات الاحتلال تعتقل الشابين معتز دغلس وكريم السنكل خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي الجامعة في مدينة الخليل ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية

