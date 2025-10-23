الخميس   
   23 10 2025   
   1 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل الشابين معتز دغلس وكريم السنكل خلال اقتحام قرية برقة شمال غرب نابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      روبيو : تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تُشكّل تهديدًا لاتفاق السلام في غزة

      روبيو : تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تُشكّل تهديدًا لاتفاق السلام في غزة

      وزير الخارجية الأمريكي روبيو : دول من خارج الشرق الأوسط مستعدة للمساهمة في قوة دولية لغزة

      وزير الخارجية الأمريكي روبيو : دول من خارج الشرق الأوسط مستعدة للمساهمة في قوة دولية لغزة

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي الجامعة في مدينة الخليل ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم حي الجامعة في مدينة الخليل ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا في الضفة الغربية