    الخارجية الأمريكية: روبيو يزور “إسرائيل” بين 22 و25 أكتوبر لدعم التنفيذ الناجح لخطة ترمب لإنهاء الصراع بغزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحكومة البريطانية تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

      إصابة شاب برصاص الاحتلال في مواجهات مع قوات الاحتلال محيط المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

