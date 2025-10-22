استشهاد الطفل الفلسطيني لؤي دويك (8 سنوات) المصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي في مرحلته الأخطر نتيجة إغلاق المعابر ومنع الاحتلال الإسرائيلي سفره من غزة للعلاج في الخارج