غوتيريش: نأمل أن تلتزم “إسرائيل” بقرار محكمة العدل الدولية المهم بشأن غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، “إسرائيل” إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أنها ملزَمة بتسهيل إيصال المساعدات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال غوتيريش، ردًا على سؤال بشأن القرار: “هذا قرار مهم للغاية، وآمل أن تلتزم به إسرائيل”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت أن “إسرائيل ملزَمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين”، مشدّدة على أنه “لا يجوز لها استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب”.

وأوضحت المحكمة، في بيان لها يوم الأربعاء، أن “على إسرائيل تمكين جهود الإغاثة الإنسانية التي تنفّذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية دون عوائق”، ولفتت إلى أنه “لا توجد أدلة تُثبت أن وكالة الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية”، معتبرة أن “الوكالة تؤدي دورًا لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحلّ محلّه في الظروف الراهنة”.

المصدر: مواقع