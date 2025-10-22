الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الأطراف الشمالية لبلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      استشهاد الطفل الفلسطيني لؤي دويك (8 سنوات) المصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي في مرحلته الأخطر نتيجة إغلاق المعابر ومنع الاحتلال الإسرائيلي سفره من غزة للعلاج في الخارج

      استشهاد الطفل الفلسطيني لؤي دويك (8 سنوات) المصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي في مرحلته الأخطر نتيجة إغلاق المعابر ومنع الاحتلال الإسرائيلي سفره من غزة للعلاج في الخارج

      غوتيريش: نأمل أن تلتزم “إسرائيل” بقرار محكمة العدل الدولية المهم بشأن غزة

      غوتيريش: نأمل أن تلتزم “إسرائيل” بقرار محكمة العدل الدولية المهم بشأن غزة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع مداخل بلدة حزما في القدس المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق جميع مداخل بلدة حزما في القدس المحتلة