القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: الاحتلال الإسرائيلي لا يُدخل إلى قطاع غزة مساعدات إلا ما يشبه نقطة في بحر ويتلكأ ولم يلتزم بكامل الجزء الإنساني من الاتفاق