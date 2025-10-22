الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:07
    الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التعنّت و15% فقط من الشاحنات تم السماح لها بالدخول

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إسماعيل رضوان: واشنطن تدرك أن المسؤول عن تأخير المضي في باقي مراحل الاتفاق هو الاحتلال الإسرائيلي

      إسماعيل رضوان: ندعو الوسطاء وواشنطن للضغط لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باستحقاقات الاتفاق الذي نحرص على تنفيذه

      إسماعيل رضوان: الاحتلال الإسرائيلي تسبب في قتل أسراه والآن يتلكأ في تزويدنا بمعدات ثقيلة لإخراجهم ثم يلومنا

