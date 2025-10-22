الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:24
     حركة حماس: تصويت “الكنيست” على مشروع “السيادة على الضفة” يعبّر عن وجه الاحتلال القبيح الذي يصر على محاولاته شرعنة الاستيطان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لجان المقاومة في فلسطين تدين مصادقة الكنيست الصهيوني على مشروعين لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية

      الكرملين: بوتين أشرف شخصيًا على تدريبات القوات النووية الاستراتيجية

      الشيخ ماهر حمود التقى وفدا من “جبهة النضال الفلسطيني” وتأكيد اهمية “توحيد الموقف في وجه المؤامرت”

