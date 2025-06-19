الخميس   
   19 06 2025   
   23 ذو الحجة 1446   
   بيروت 17:43
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    وسائل إعلام إسرائيلية: 271 مصاباً من جراء الدفعة الصاروخية الإيرانية صباح اليوم على “إسرائيل”