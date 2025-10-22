الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:11
    عاجل

    أطباء بلا حدود: “إسرائيل” قتلت واعتقلت وشردت الطواقم الطبية بشكل قسري ومنعت بشكل ممنهج دخول الإمدادات لغزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة

      سلوفاكيا تشترط قبول مطالبها لدعم الحزمة الأوروبية الجديدة من العقوبات ضد روسيا

      وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

