الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:10
    ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة: كمية الأنقاض تعادل ١٣ هرما من أهرامات الجيزة وتقدر بنحو 55 مليون طن

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلوفاكيا تشترط قبول مطالبها لدعم الحزمة الأوروبية الجديدة من العقوبات ضد روسيا

      وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 33 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

      كركي يتخذ إجراءات قضائية ضدّ تلاعب مالكي لوحات سيارات عمومية بمساعدات الضمان الاجتماعي

