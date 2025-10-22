الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: طيران المسير المعادي يستهدف بلدة عين قانا في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رضائي: الاستفتاء الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وضرورة محاكمة نتنياهو

      رضائي: الاستفتاء الحل الوحيد للقضية الفلسطينية وضرورة محاكمة نتنياهو

      خبراء الأمم المتحدة يحذرون: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا تصعيد خطير يهدد السلام 

      خبراء الأمم المتحدة يحذرون: الضربات الأمريكية ضد فنزويلا تصعيد خطير يهدد السلام 

      توتر بين الصين وأستراليا على خلفية حادث طائرة عسكرية أسترالية

      توتر بين الصين وأستراليا على خلفية حادث طائرة عسكرية أسترالية