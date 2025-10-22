الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إخلاء مقر حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية بعد اشتباه بوجود عبوة متفجرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة أنسا الإيطالية: النيابة العامة في روما تفتح تحقيقا في شكاوى قدمها ناشطون إيطاليون شاركوا في أسطول الصمود الذي تعرض لاعتداء من قبل “إسرائيل” في المياه الدولية

      وكالة أنسا الإيطالية: النيابة العامة في روما تفتح تحقيقا في شكاوى قدمها ناشطون إيطاليون شاركوا في أسطول الصمود الذي تعرض لاعتداء من قبل “إسرائيل” في المياه الدولية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس وتقتحم بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس وتقتحم بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستواجه الصين رسوماً جمركية بنسبة 150% إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول الأول من نوفمبر

      الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستواجه الصين رسوماً جمركية بنسبة 150% إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول الأول من نوفمبر