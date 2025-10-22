وكالة أنسا الإيطالية: النيابة العامة في روما تفتح تحقيقا في شكاوى قدمها ناشطون إيطاليون شاركوا في أسطول الصمود الذي تعرض لاعتداء من قبل “إسرائيل” في المياه الدولية