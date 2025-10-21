الأربعاء   
    رسالة لـ46 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ لترامب: نعارض أي خطوات إسرائيلية لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البرلمان التركي يقر اقتراحًا بتمديد تواجد القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لثلاث سنوات

      رسالة من 46 ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الاميركي لترامب: من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

      الرئيس الايراني: عندما تتحقق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية ستفشل مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

