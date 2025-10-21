الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:53
    عاجل

    الشيخ قاسم: استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد “إسرائيل” 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: نحن لا يؤثر بنا التهديد وطبقوا الاتفاق فلبنان طبقه وكل المناورات والضغوط هي استنزاف وتضييع للوقت 

      الشيخ قاسم: من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئء لأن سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان القوة 

      الشيخ قاسم: إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق وإنهاء النزاع بينها وبين لبنان