كركي زار دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي في العراق وتوافق على تفعيل وتعزيز اطر التعاون

في إطار مشاركته في مؤتمر هيأه الضمان الصحي العراقي الأول الذي عقد في بغداد بتاريخ 19/ 10/ 2025، تحت شعار “بناء الحاضر وصياغة المستقبل” ، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وإشراف وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي وبمشاركة المؤسسات الصحية والإستشفائية وشركات التأمين والدواء في العراق، زار رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي دائرة التقاعد و الضمان الإجتماعي في العراق واجتمع مع المدير العام للدائرة السيدة خلود الجابري، في حضور الفريق المعاون في الدائرة ومديرالعلاقات العامة في الجمعية محمد خليفة، وتمّ التطرّق الى أوضاع الضمان الإجتماعي في العراق لناحية المزايا التي يوفرها للمنتسبين والشرائح التي يغطيها وكيفية إدارة واستثمار أموال الضمان للحفاظ على الإستدامة المالية للنظام.

وخلال هذا الإجتماع عرض الدكتور كركي لخطة التعافي التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان لجهة تعزيز التقديمات الصحية للمضمونين وأفراد عائلاتهم والى قانون التقاعد الذي سوف يوضع موضع التنفيذ بعد اقرار المراسيم التطبيقية اللازمة، اضافة الى المشاريع التي تم اعدادها واحالتها الى المراجع المختصة لإقرارها كنظام التأمين ضد البطالة.

كما تم التوافق خلال هذا الإجتماع على تفعيل وتعزيز اطر التعاون بين الضمان الإجتماعي في العراق والجمعية العربية للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان.

وفي ختام اللقاء، تمنّى الدكتور كركي لمؤسسة الضمان الإجتماعي في العراق “المزيد من التطوّر لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية، وللشعب العراقي الشقيق السلام والإزدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام