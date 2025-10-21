الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلنسكي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بالشراكة مع الأمم المتحدة

      تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بالشراكة مع الأمم المتحدة

      استشهاد أكثر من 20 ألف طالب فلسطيني منذ بدء العدوان

      استشهاد أكثر من 20 ألف طالب فلسطيني منذ بدء العدوان

      كركي زار دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي في العراق وتوافق على تفعيل وتعزيز اطر التعاون

      كركي زار دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي في العراق وتوافق على تفعيل وتعزيز اطر التعاون