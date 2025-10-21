وزير العدل استقبل أهالي الصحافيين الشهداء وصحافيين متضررين من العدوان

استقبل وزير العدل عادل نصّار في مكتبه، وفدًا من أهالي الشهداء الصحافيين وعددًا من الصحافيين المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، أثناء قيامهم بواجبهم المهني في التغطية الميدانية للأحداث.

خلال اللقاء، عرض الأهالي والصحافيون الحاضرون قصصهم المؤثّرة وما تكبّدوه من أضرار جسدية ونفسية ومادية نتيجة استهدافهم خلال أداء رسالتهم الإعلامية، وعبّروا عن معاناتهم المستمرة جرّاء غياب العدالة والتأخّر في التحقيقات القضائية. وقد استمع الوزير نصّار بإصغاء إلى مطالبهم، مبدياً تفهّمه العميق للأوضاع الصعبة التي يمرّون بها.

من جهتهم، شكر الصحافيون والأهالي والمنظمات الحاضرة للوزير نصّار “استقبالهم الإيجابي وعلى عقد هذا اللقاء الذي اعتبروه الأول من نوعه بين المتضرّرين والمسؤولين الرسميين المعنيين”، متمنّين أن “يحمل الوزير نصار قضيتهم ويساهم في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استهداف الصحافيين”.

بدوره، أكّد الوزير نصّار “أهمية العمل الصحافي ودوره الوطني”، مشدّدًا على أنّ “الدولة اللبنانية تقدّر تضحيات الصحافيين الذين نقلوا الحقيقة بجرأة ومسؤولية”. كما وعد “بمتابعة الملف شخصيًا، والنظر في الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها لدفع التحقيقات قُدمًا، مع التأكيد على استمرار التواصل مع الأهالي لضمان تحقيق تقدّم ملموس في قضاياهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام