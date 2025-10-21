أمير قطر يدين “الانتهاكات المستمرة” لوقف إطلاق النار في غزة

اتهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، “إسرائيل” بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، وذلك بعد 11 يومًا فقط على بدء الهدنة.

وفي خطابٍ سنوي أمام مجلس الشورى القطري، قال الشيخ تميم:”نكرر إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الصهيونية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، والانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار، والتوسع في المستوطنات بالضفة الغربية، ومحاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك.”

وأضاف أمير قطر أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ضمن الدولة الفلسطينية الموحدة، مؤكدًا ضرورة احترام الاتفاقات الدولية التي تضمن حماية المدنيين واستمرار جهود الوساطة لتثبيت الهدنة.

وتلعب قطر دورًا محوريًا في الوساطة بين الاحتلال “الإسرائيلي” وحركة حماس منذ بداية التصعيد الأخير، إذ تعمل بالتنسيق مع مصر والأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويأتي تصريح تميم في وقت تتصاعد فيه التوترات الميدانية بعد غارات صهيونية أودت بحياة عدد من الفلسطينيين، ما يهدد بانهيار الهدنة الهشة التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف الشهر الجاري.

ويأتي هذا في إطار إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن الإبادة خلفت 66،005 شهيداً، و 168،162 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وما زال عدد الشهداء في ارتفاع.

