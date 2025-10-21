الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة التربية والتعليم العالي في غزة: 20.058 طالبا استُشهدوا و31.139 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول 2023 على قطاع غزة والضفة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جهاز الأمن الروسي يعلن القبض على عميل أوكراني نقل بيانات عسكرية حساسة لنظام كييف

      جهاز الأمن الروسي يعلن القبض على عميل أوكراني نقل بيانات عسكرية حساسة لنظام كييف

      برنامج الأغذية العالمي: لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب فالمعابر ليست كلها مفتوحة

      برنامج الأغذية العالمي: لا يمكن إيصال المساعدات لغزة بالمستوى المطلوب فالمعابر ليست كلها مفتوحة

      مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني والأمين العام للأمم المتحدة

      مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني والأمين العام للأمم المتحدة