نائب البرلمان الإيراني: ترويكا أوروبا تنهار دبلوماسيًا وخاضعة لواشنطن

اعتبر حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أن الإجراء الأخير الذي اتخذته لندن وباريس وبرلين بتفعيل آلية الزناد، لا أساس له قانونيًا، ويكشف انهيار الدبلوماسية والتبعية للولايات المتحدة.

وخلال الدورة 151 للجمعية العالمية للاتحاد البرلماني الدولي، أكد حاجي بابائي أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية وفلسطين المحتلة يمثل إبادة جماعية منظمة بدعم بعض القوى الغربية وصمت المؤسسات الدولية، محذرًا من أن الصمت العالمي يشكل تواطؤًا غير مباشر.

وشدد على أن إيران تدعم أي مبادرة لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال الفلسطيني، واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن السلام والأمن المستدامين لن يتحققا إلا بتحرر المؤسسات الدولية من ازدواجية المعايير وسياسات القوى الظالمة.

وأكد حاجي بابائي أن الشعب الإيراني صمد أمام العقوبات والتهديدات الأمريكية لمدة 46 عامًا، وأن إيران تؤمن بالسلام والحوار والاحترام المتبادل، داعيًا إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية كواجب جماعي لإنقاذ البشرية.

المصدر: وكالة مهر