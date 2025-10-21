الثلاثاء   
    قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار من آليات الاحتلال يستهدف شرقي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تجدد إطلاق النار من الدبابات الإسرائيلية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      رئيس حركة ‎حماس خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار

      مجلس الشيوخ الأمريكي يخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي

