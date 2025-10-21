الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 04:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس حركة ‎حماس خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الشيوخ الأمريكي يخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي

      مجلس الشيوخ الأمريكي يخفق للمرة الـ11 في تمرير حزمة تمويل لإنهاء الإغلاق الحكومي

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة أوصرين جنوبي نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة أوصرين جنوبي نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة الضاحية العليا في نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة الضاحية العليا في نابلس