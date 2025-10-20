الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حازم قاسم: الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      برّاك مجددًا… تحذيراتٌ على لسان واشنطن وسقفُها نزعُ سلاح المقاومة

      برّاك مجددًا… تحذيراتٌ على لسان واشنطن وسقفُها نزعُ سلاح المقاومة

      الرئيس بري من بعبدا: متمسكون بآلية اتفاق وقف إطلاق النار ولا تفاوض خارجها

      الرئيس بري من بعبدا: متمسكون بآلية اتفاق وقف إطلاق النار ولا تفاوض خارجها

      حازم قاسم: حماس تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها

      حازم قاسم: حماس تتواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وهناك تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن التجاوزات التي يتعمد الاحتلال القيام بها