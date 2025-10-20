الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي نفذ سلسلة غارات على دفعتين على منطقتي المحمودية والجرمق في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب حسين جشي: العدو فشل في تحقيق أهدافه رغم القتل والدمار.. والمقاومة هي المنتصرة لأنها أفشلت مشروعه

      النائب حسين جشي: العدو فشل في تحقيق أهدافه رغم القتل والدمار.. والمقاومة هي المنتصرة لأنها أفشلت مشروعه

      الإمام الخامنئي رداً على مزاعم ترامب بتدمير الصناعة النووية الايرانية: حسناً فليستمروا في الوهم

      الإمام الخامنئي رداً على مزاعم ترامب بتدمير الصناعة النووية الايرانية: حسناً فليستمروا في الوهم

      الصحة العالمية: هدنة غزة “فرصة عاجلة”.. وخطة لإعادة تشغيل المستشفيات وإجلاء الجرحى

      الصحة العالمية: هدنة غزة “فرصة عاجلة”.. وخطة لإعادة تشغيل المستشفيات وإجلاء الجرحى