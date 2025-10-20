الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:21
    عاجل

    مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مدينة رفح

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيسة الدبلوماسية الأوروبية: دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن مصادرة الأصول الروسية

      الرئيس بري: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس

      البدوي: لا للتفاوض مع العدو… والمقاومة تبقى الخيار الوحيد القادر على حماية السيادة

