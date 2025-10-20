الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 03:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية كفر قليل جنوب شرق نابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية الناقورة شمال غرب نابلس وبلدة قباطية جنوب جنين وبلدة بيت ريما قضاء رام الله

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية الناقورة شمال غرب نابلس وبلدة قباطية جنوب جنين وبلدة بيت ريما قضاء رام الله

      نائب الرئيس الأميركي: لا توجد بنية تحتية أمنية قائمة حالياً لضمان نزع سلاح حركة حماس

      نائب الرئيس الأميركي: لا توجد بنية تحتية أمنية قائمة حالياً لضمان نزع سلاح حركة حماس

      المتحدث باسم بلدية غزة: واقع الخدمات في كافة بلديات قطاع غزة كارثي وخاصة شبكات الصرف الصحي

      المتحدث باسم بلدية غزة: واقع الخدمات في كافة بلديات قطاع غزة كارثي وخاصة شبكات الصرف الصحي