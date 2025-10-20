الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:53
    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال عند معبر قلنديا العسكري شمال القدس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز : الاجتماع بين ترامب وزيلنسكي كان سيئا للغاية

      المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على القطاع 47 خرقا موثقا

      44 شهيدا وعشرات الجرحى باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

