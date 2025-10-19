الإثنين   
    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على القطاع 47 خرقا موثقا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      44 شهيدا وعشرات الجرحى باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون خربة سمرة في الأغوار الشمالية الفلسطينية المحتلة

      تدهور خطير في صحة أسير فلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي

