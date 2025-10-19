الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جريحان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

      جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا العودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

      إعلام العدو: سلاح الجو الأردني اشترى نظام دفاع جوي بريطاني لحماية “إسرائيل”

      إعلام العدو: سلاح الجو الأردني اشترى نظام دفاع جوي بريطاني لحماية “إسرائيل”

      الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية ومحاولات خارجية لإضعاف المقاومة

      الحاج حسن: المعركة المقبلة جزء منها الانتخابات النيابية ومحاولات خارجية لإضعاف المقاومة