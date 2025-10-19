الأحد   
    الدفاع المدني في غزة: على الوسطاء التدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع وانتهاكاته بحق المدنيين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس: وصول وفد من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة اليوم لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية

      الطيران المُسيَّر الإسرائيلي يستهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد حمزة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      الدفاع المدني في غزة: وثقنا استشهاد 15 مواطنا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم

