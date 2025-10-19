الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حركة حماس: في جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تسلمت المقاومة جثامين 150 شهيدا كان بعضهم مقيد اليدين ومعصوب العينين 

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      هدنة جديدة بين أفغانستان وباكستان تمهّد لمباحثات سلام

      هدنة جديدة بين أفغانستان وباكستان تمهّد لمباحثات سلام

      مسيرة حاشدة في باريس دعمًا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية في وجه العدوان

      مسيرة حاشدة في باريس دعمًا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية في وجه العدوان

      حماس: نحمّل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق 

      حماس: نحمّل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق 