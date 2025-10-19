الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:02
    مراسل المنار: غارة صهيونية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كتائب القسام: لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة 

      كتائب القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في مدينة رفح منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري 

      كتائب القسام: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في مدينة رفح فهي مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال 

