الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة الفلسطينية: طواقمنا الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كتائب القسام: لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة 

      كتائب القسام: لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة 

      كتائب القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في مدينة رفح منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري 

      كتائب القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في مدينة رفح منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري 

      كتائب القسام: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في مدينة رفح فهي مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال 

      كتائب القسام: لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في مدينة رفح فهي مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال 