وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: تم استلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الصهيوني بواسطة الصليب الأحمر ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 150 جثمانا