    مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة مروحين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      يوميات معركة أولي البأس… اليوم السابع والعشرون

      إعلام العدو: تقارير أولية عن سقوط قتيلين في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار استهدف آلية عسكرية هندسية في رفح

      إعلام العدو: إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم اثنين بحالة خطيرة جراء انفجار طال آلية عسكرية هندسية تابعة للجيش في رفح

