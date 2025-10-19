الأحد   
    مراسل المنار : محلقة معادية القت قنبلة صوتية باتجاه منطقة “جميلة اللوزة” عند أطراف بلدة بليدا

      بدء موسم قطاف الزيتون في بليدا الجنوبية بمواكبة الجيش اللبناني قرب الحدود

      أهالي بلدة بليدا يعودون إلى حقول الزيتون الحدودية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار