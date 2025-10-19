الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 10:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أكبر مناورة عسكرية على مستوى الفرق على الحدود الشمالية منذ 7 أكتوبر

      مواضيع ذات صلة

      “اليونيفيل” تدعو جيش العدو إلى التوقف عن شنّ أي غارات إضافية والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

      “اليونيفيل” تدعو جيش العدو إلى التوقف عن شنّ أي غارات إضافية والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

      العثور على جثة ضابط إسرائيلي انتحر بعد قتاله في غزة

      العثور على جثة ضابط إسرائيلي انتحر بعد قتاله في غزة

      العدو يقرّ بإصابة أحد جنوده جنوب غزة و”القسام” تعلن عن مجموعة عمليات نوعية

      العدو يقرّ بإصابة أحد جنوده جنوب غزة و”القسام” تعلن عن مجموعة عمليات نوعية