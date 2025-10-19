الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:49
    عاجل

    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إعلام العدو: بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أكبر مناورة عسكرية على مستوى الفرق على الحدود الشمالية منذ 7 أكتوبر

      النمسا | أوليانوف: أُزيل موضوع عدم انتشار البرنامج النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن

      قوات الاحتلال تفجر شقة سكنية خلال عمليتها العسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية

