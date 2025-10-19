المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي: “إسرائيل” دمّرت على نحو منهجي خلال الإبادة الجماعية في غزة بنى تحتية ووحدات سكنية موّلها الاتحاد الأوروبي جزئيًا أو كليًا