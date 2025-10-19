الأحد   
   19 10 2025   
   26 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 02:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    منظمة الصحة العالمية: ما بين 80% إلى 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في غزة تعرضت للدمار أو أضرار وإعادة بنائها تتطلب وقتًا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فلسطين | جيش الاحتلال يعلن تسلّم الصليب الأحمر لـ”رفات رهينتين” في غزة

      فلسطين | جيش الاحتلال يعلن تسلّم الصليب الأحمر لـ”رفات رهينتين” في غزة

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

      وزارة الخارجيّة القطرية: قطر تتطلع إلى أن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة

      وزارة الخارجيّة القطرية: قطر تتطلع إلى أن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة