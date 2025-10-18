حماس: استمرار إغلاق معبر رفح ومنع حركة المواطنين والمرضى وإدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث