    حماس: استمرار إغلاق معبر رفح ومنع حركة المواطنين والمرضى وإدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس: منع فتح معبر رفح سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث

      حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يُعدّ خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

      كتائب القسام تُسلّم جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة في إطار صفقة التبادل

